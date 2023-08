São Paulo acerta retorno do meia-atacante Lucas Moura, ex-Tottenham

São Paulo - Após 11 anos de distância, o São Paulo volta a contar com uma revelação de Cotia. O Tricolor Paulista acertou a contratação do meia-atacante Lucas Moura, que estava sem clube desde abril, ao fim da última temporada da Premier League, quando deixou o Tottenham.

O contrato do jogador com o clube do Morumbi será assinado apenas até o fim de 2023. Depois disso, a expectativa é de que o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, inclua Lucas em seu plantel. A informação é do jornalista André Hernan.

Lucas Moura, de 30 anos, surgiu ainda em uma escolinha do ex-jogador Marcelinho Carioca. Quando integrado à base do São Paulo, chegou com o nome de Marcelinho e, depois, adotou Lucas no uniforme. Ele foi vendido em 2012 para o PSG após conquistar a Copa Sul-Americana.

A expectativa é de que Lucas Moura inicie os treinamentos no CT da Barra Funda na quarta-feira (2/8), de acordo com o "ge". O meia-atacante se junta ao colombiano James Rodríguez como os grandes reforços da janela do segundo semestre. O São Paulo corre para regularizar a dupla pensando no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no dia 16.