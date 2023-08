Al-Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, anuncia a contratação de Sadio Mané

Arábia Saudita - Agora é oficial: Sadio Mané é o novo reforço o Al-Nassr. O clube saudita anunciou a contratação do atacante senegalês, que estava no Bayern de Munique, nesta terça-feira, 01. O jogador vestirá a camisa 10 do time de Riad.

Cria do Generation Foot, de Senegal, Mané soma passagens por Metz-FRA, RB Salzburg-AUT, Southampton-ING, Liverpool-ING (onde foi ídolo) e Bayern de Munique-ALE, onde estava desde então. O atacante, aliás, chegou com muita expectativa ao clube da Baviera na temporada passada, mas teve o desempenho abaixo do esperado.

Por lá, marcou 12 gols e deu seis assistências em 38 partidas disputadas. No entanto, a passagem ficou marcada pela confusão com o então companheiro de equipe Leroy Sané. Na ocasião, Sadio Mané acertou um soco no jogador.

No Al-Nassr, o atacante senegalês se juntará a outros nomes conhecidos do futebol, como Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Seko Fofana, Alex Telles e Anderson Talisca. A equipe é comandada pelo português Luís Castro, ex-treinador do Botafogo.