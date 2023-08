Copa do Mundo Feminina: onde assistir à partida do Brasil e aos demais jogos do 14º dia do torneio

Austrália - Nesta quarta-feira, 02, a seleção brasileira enfrenta a Jamaica em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Este, aliás, será um de quatro jogos que acontecerão no 14º dia do torneio. Por isso, abaixo, veja cada um deles e saiba onde assisti-los.

GRUPO F

Jamaica x Brasil



As duas seleções medirão forças no Estádio Retangular de Melbourne, em Melbourne (AUS), às 07h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A partida terá transmissão da "TV Globo", do "Fifa+", da "Cazé TV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

Se vencer, a seleção brasileira avança às oitavas. Se empatar, precisará torcer para a França obrigatoriamente perder para o Panamá. Se a Jamaica vencer, o Brasil dá adeus à Copa ( clique aqui e veja detalhadamente cada cenário ).

Panamá x França

As duas seleções se enfrentarão no Estádio de Futebol de Sydney, em Sydney (AUS), às 07h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A transmissão fica por conta da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+. O Panamá não tem mais chance de classificação.

Tabela do grupo

1 - França (quatro pontos)

2 - Jamaica (quatro pontos)

3 - Brasil (três pontos)

4 - Panamá (nenhum ponto)

GRUPO G

África do Sul x Itália

As duas seleções jogarão no Estádio Regional de Wellington, em Wellington (NZL), às 04h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A transmissão do jogo fica por conta do "Fifa+", da "Cazé TV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

Argentina x Suécia

As duas seleções se enfrentarão Estádio Waikato, em Hamilton (NZL), às 04h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A transmissão do jogo será exclusiva da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+. A Suécia já está classificada para as oitavas de final.

Tabela do grupo

1 - Suécia (seis pontos)

2 - Itália (três pontos)

3 - África do Sul (um ponto)

4 - Argentina (um ponto)