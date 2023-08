Falcão revela possibilidade de retorno à Seleção de futsal como gestor: 'Após o próximo Mundial'

São Paulo - Considerado o "Rei" do Futsal, o ex-jogador e craque Falcão deixou em aberto a possibilidade de retornar ao ambiente da seleção brasileira da modalidade.

De acordo com ele, em entrevista ao "ge" realizada em uma competição escolar de futsal em Araras, São Paulo, as chances existem. Aos 46 anos, o bicampeão mundial (2008 e 2012) pensa em atuar na Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) após a Copa do Mundo de 2024, no Uzbequistão.

"Existe sim uma possibilidade. Não quero ser presidente, não quero ser treinador, mas um cargo que você possa delegar as pessoas e dali para frente cada um fazer o seu trabalho. Fazer o que eu acredito como Falcão, na minha visão de futsal. Não quer dizer que estou certo ou errado. Mas é uma coisa para após o próximo Mundial", disse Falcão.

Aposentado desde 2018, Falcão tem trabalhado como empresário de influenciadores, organizando eventos e, como sempre, muito ligado ao meio esportivo. Essa rotina, na sua visão, ainda impossibilita tal compromisso com a amarelinha nas quadras.

"Hoje minha vida está muito corrida, muito evento, muito patrocinador, muita viagem para fora do Brasil. Mas claro que Seleção Brasileira, por ser alguma coisa esporádica, poderia sim fazer parte mais para frente."