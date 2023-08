Marta lamenta eliminação da Seleção e confirma aposentadoria das Copas: 'Fim da linha'

Austrália - Ao fim do empate contra a Jamaica, resultado que eliminou a seleção brasileira da Copa do Mundo feminina, a camisa 10, Marta, confirmou que foram seus últimos minutos disputando a competição. Aos 37 anos, ela se despediu da principal competição de futebol feminino nesta quarta-feira.

"Marta acaba por aqui, estou grata pela oportunidade que tive, e muito contente com tudo isso que vem acontecendo com o futebol feminino do nosso Brasil e do Mundo. Para mim é o fim da linha agora, para elas só o começo", afirmou.

Marta, que foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo por seis vezes, é a maior goleadora da história das Copas com 17 gols. A veterana, de 37 anos, admitiu que não esperava por uma despedida como a que viveu contra a Jamaica.

"É difícil falar. Não era nos meus piores pesadelos a Copa que sonhava. É só o começo. Povo brasileiro pedia renovação, está tendo a renovação, a única velha sou eu e talvez a Tamires perto de mim. A maioria do time é de meninas talentosas com caminho enorme pela frente. Termino aqui, mas elas continuam", finalizou.