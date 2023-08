Diniz fará primeira convocação da seleção brasileira no próximo dia 18

Rio - Treinador do Fluminense e interino da seleção brasileira, Fernando Diniz já tem data para fazer sua primeira convocação. A CBF confirmou que no próximo dia 18, o técnico irá chamar os jogadores que vão fazer a estreia da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O Brasil estreia na competição contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, uma sexta-feira, no Mangueirão, em Belém, capital do Pará. Quatro dias depois, em uma terça-feira, a seleção brasileira irá enfrentar o Peru em Lima.

Fernando Diniz tem contrato com a seleção brasileira até o meio de 2024. A CBF espera por Carlo Ancelotti, que encerra o vínculo com o Real Madrid no fim da próxima temporada europeia. Com o Fluminense, o técnico, de 49 anos, tem compromisso até dezembro do ano que vem.