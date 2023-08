Xavi Hernández admite decepção com Dembelé e pede reposição ao Barça

Rio - Ventilado como possível reforço do PSG, o atacante Ousmane Dembélé, de 26 anos, comunicou ao Barcelona que deseja se transferir. A decisão irritou o técnico Xavi Hernández. O espanhol abordou o pedido do francês em entrevista após amistoso entre o clube catalão e o Milan na pré-temporada nos Estados Unidos.

"Sim, estou um pouco decepcionado com ele. Dembélé nos disse que quer ir embora. Tem proposta do PSG e não podemos fazer nada. Não podemos competir com a proposta que fizeram. É uma decisão dele. Me deixa mal porque acho que cuidamos muito para que ele fosse feliz. Mas é a lei do mercado. Desejo sorte, mas estou um pouco decepcionado", afirmou em entrevista ao canal TV3.

Dembélé foi escolhido pelo PSG parar suprir a provável saída de Kylian Mbappé, que já deixou claro que não deseja seguir em Paris. Xavi pediu ao Barcelona uma reposição à transferência do atacante, de 26 anos.

"Ele não soube me dizer o real motivo porque vai embora. Mas acredito que seja uma questão pessoal. Eu o via tão feliz que não esperava isso, mas aconteceu. Tínhamos um cenário preparado para essa possível baixa e agora temos que nos reforçar. Sim, ficamos debilitados", finalizou.