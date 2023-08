Presidente da CBF promete mais investimento no futebol feminino

Melbourne - A eliminação precoce da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo feminina em 2023 não deve causar impacto no investimento da categoria. Em nota oficial, o presidente Ednaldo Rodrigues ressaltou que o Mundial na Austrália e Nova Zelândia trouxe novos patrocinadores para a CBF e que fará novos investimentos para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

"Infelizmente, a eliminação do Brasil foi precoce e o resultado da Seleção ficou aquém do esperado. Agora, é absorver o resultado e analisar com calma tudo o que aconteceu neste ciclo. Já antecipo que este resultado em nada irá mudar o propósito da CBF, na minha gestão, de continuar investindo de forma consistente no futebol feminino como um todo. Pelo contrário, vamos intensificar este investimento", disse.

"Essa Copa do Mundo despertou o Brasil para o futebol feminino e, junto com o torcedor, vieram novos patrocinadores (...) Teremos agora um ciclo olímpico pela frente e seguiremos dedicados a avançar. Faremos os investimentos necessários para que o Brasil venha nos Jogos Olímpicos, assim como nas próximas competições, com ainda mais apoio em busca dos melhores resultados", completou.

Durante o ciclo para a Copa do Mundo, o Brasil venceu a Copa América de 2022 e caiu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Após vencer Panamá na estreia por 4 a 0, a seleção brasileira foi derrotada pela França por 2 a 1 e ficou no empate sem gols com a Jamaica, dando adeus ao sonho do título inédito da Copa do Mundo feminina.