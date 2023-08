Técnico da Jamaica promete comemoração com cerveja após classificação na Copa

Melbourne - Após empatar sem gols com o Brasil, a Jamaica conquistou uma classificação inédita às oitavas de final da Copa do Mundo feminina. O técnico Lorne Donaldson não escondeu a felicidade com a vaga na próxima fase do Mundial e prometeu cerveja para todo mundo na comemoração.

"Nós vamos tomar umas cervejas e é isso. Nós celebramos assim. Esta é uma das melhores sensações que já tive na minha vida. O que eu posso dizer agora é que, para as mulheres, nós nunca tivemos tanta diversão quanto agora", disse o treinador.

Além do empate com o Brasil, a Jamaica também empatou com a França na estreia e venceu Panamá na segunda rodada da fase de grupos. Foi a primeira vez na história que uma seleção caribenha avançou às oitavas de final da Copa do Mundo feminina.