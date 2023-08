PSG retira imagem de Mbappé de destaque do site oficial e indica saída

Paris - A trajetória de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain está próxima do fim. Fora dos amistosos de pré-temporada, o astro francês também teve sua imagem retirada do destaque do site oficial do clube parisiense. Segundo a imprensa francesa, o gesto indica a saída do craque ainda nesta janela.

O PSG aceitou a proposta de 300 milhões de euros (mais de R$ 1,5 bilhão) do Al Hilal, da Arábia Saudita, mas o jogador rejeitou. O clube parisiense acredita que Mbappé já tem um acordo com o Real Madrid para assinar contrato em janeiro de 2024, sem a necessidade de pagar a multa rescisória.

Entretanto, o PSG se defende com base no regulamento da Fifa. O Real Madrid não poderia se acertar com Mbappé sem a permissão do atual clube que ele representa. O astro francês tem contrato com os parisienses até junho de 2024 e rejeitou a cláusula de renovação por mais um ano.