Lula lamenta eliminação da Seleção feminina e afirma que 'continuará investindo' na modalidade

Após a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo feminina, nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o acontecido e mostrou apoio à equipe comandada por Pia Sundhage. O político também garantiu que continuará investindo no futebol feminino do país.

“Infelizmente a seleção feminina não se classificou para as oitavas de final da Copa. O Brasil torceu até o último segundo. Agora é seguir investindo ainda mais no futebol feminino. Valeu pela garra”, escreveu Lula nas redes sociais.

Infelizmente a seleção feminina não se classificou para as oitavas de final da Copa. O Brasil torceu até o último segundo. Agora é seguir investindo ainda mais no futebol feminino. Valeu pela garra. https://t.co/aaro1QghHy — Lula (@LulaOficial) August 2, 2023 O Brasil foi eliminado após empatar por 0 a 0 com a Jamaica, que ficou com o segundo lugar do grupo F e se classificou para as oitavas de finais da Copa do Mundo feminina. Quem também avançou para a próxima fase foi a França, que derrotou o Panamá por 6 a 3 e ficou com a liderança do grupo da seleção brasileira. O Brasil foi eliminado após empatar por 0 a 0 com a Jamaica, que ficou com o segundo lugar do grupo F e se classificou para as oitavas de finais da Copa do Mundo feminina. Quem também avançou para a próxima fase foi a França, que derrotou o Panamá por 6 a 3 e ficou com a liderança do grupo da seleção brasileira.

Com isso, a seleção feminina continua sem uma conquista da Copa do Mundo da modalidade. A próxima edição do torneio acontecerá em 2027, com a sede ainda não decidida. O Brasil é um dos candidatos a sediar o evento. A escolha do país-sede acontecerá em maio do ano que vem, no congresso anual da Fifa.