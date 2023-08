Rede Globo tem a melhor audiência dos últimos 20 anos no horário com eliminação do Brasil

Rio - O duelo entre Brasil e Jamaica, o terceiro da seleção brasileira nesta nona edição da Copa do Mundo Feminina, trouxe bons números de audiência para a TV Globo. Os dados prévios apontam que a emissora teve a maior audiência dos últimos 20 anos às quartas-feiras, nesta faixa horária. No PNT, a partida teve média de 17 pontos, com crescimento de 97% em relação às últimas quatro semanas anteriores.

Em São Paulo, os 15 pontos refletiram um aumento de 89% na média da faixa em relação ao mesmo período. Já no Rio de Janeiro, o jogo narrado por Renata Silveira, com os comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro, a média da audiência foi de 19 pontos, um crescimento de 74% em relação às últimas quatro quartas anteriores ao começo da Copa.



No twitter, os termos “Marta”, “Cristiane” e a hashtag #CopadoMundoFeminina estiveram entre os assuntos mais falados do país.



No sportv, os dados prévios de audiência do terceiro e decisivo confronto da seleção brasileiras pelo Grupo F da Copa do Mundo Feminina, apontam a liderança do sportv entre todos os canais da tv paga e o crescimento de 2444% em relação a média da faixa das quatro semanas anteriores.