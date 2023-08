Copa do Mundo Feminina: Cazé TV quebra recorde de audiência com jogo entre Brasil e Jamaica

Rio - Destaque em transmissões na internet nos últimos meses, a "Cazé TV", do influenciador Casimiro Miguel, atingiu o número de 1,5 milhão de espectadores simultâneos no YouTube com o empate em 0 a 0 entre Brasil e Jamaica, pela Copa do Mundo Feminina, que eliminou a Seleção ainda na fase de grupos. Este foi o novo recorde mundial de audiência em uma transmissão do futebol feminino na história da plataforma.

A última marca era do próprio canal, que bateu 1 milhão de pessoas simultâneas na transmissão do primeiro jogo do Brasil na Copa, contra o Panamá, com a goleada pelo placar de 4 a 0.

Antes do Mundial, que está sendo disputado na Austrália e na Nova Zelândia, o maior pico de audiência de transmissões de futebol feminino no YouTube foi a final do Paulistão 2021, entre Corinthians e São Paulo, com 120 mil pessoas conectadas. No primeiro jogo da Copa, entre Austrália e Irlanda, a "Cazé TV" bateu a marca com 136 mil aparelhos.