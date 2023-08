Zagueiro lesionado por Marcelo tem alta e enaltece lateral: Admiro como jogador e como pessoa'

Rio - O Argentinos Juniors informou que o zagueiro Luciano Sánchez, que sofreu uma lesão assustadora no jogo contra o Fluminense na última terça-feira (02), recebeu alta do Hospital Finochietto, na Argentina, e passará por uma cirurgia no joelho esquerdo em 3 semanas. O zagueiro sofreu uma luxação na região após um lance acidental com Marcelo e deve ficar longe dos gramados de dez a 12 meses.

"Luciano Sánchez recebeu alta no Hospital Finochietto, com luxação no joelho esquerdo. A operação será realizada de forma programada dentro das próximas 3 semanas. Muito obrigado pelos bons votos e por sua preocupação. Força, Cheche!", disse o clube, por meio de suas redes sociais.

#AAAJ Luciano Sánchez fue dado de alta en el Sanatorio Finochietto, con luxación de rodilla izquierda. La operación se realizará de manera programada dentro de las próximas 3 semanas.



Muchas gracias por los buenos deseos y por su preocupación. ¡Fuerza, Cheche! pic.twitter.com/pQgadfp1Jp — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 2, 2023

No empate em 1 a 1 do Fluminense com o Argentinos Juniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Marcelo tentava um drible quando, sem querer, pisou no meio da perna de Sánchez. O lance foi tão forte que o lateral ficou bastante abalado e chorou. Depois, foi expulso.

O zagueiro afirmou que soube das tentativas de Marcelo de entrar em contato com ele. O lateral desejava pedir desculpas e uma pronta recuperação. Ele enalteceu tais gestos do jogador do Fluminense e afirmou que o admirava como atleta e como ser-humano.

"Me mandou uma mensagem pedindo desculpas que ele estava se sentindo mal, fiquei sabendo que ele foi tentar falar comigo ainda no vestiário. São gestos que mostram como ele é como pessoa. Eu o admiro como jogador e agora como pessoa. Não tenho nada para reclamar dele, ele pode ficar tranquilo e falei isso para ele" afirmou o zagueiro para as emissoras "ESPN" e "TyC Sports".