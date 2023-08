Copa do Mundo Feminina: trio do Brasil apitará partida das oitavas de final entre Japão e Noruega

Nova Zelândia - A Fifa definiu um trio brasileiro para apitar para apitar o jogo entre Japão e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023. Dessa forma, foram escaladas a árbitra Edina Alves (SP-Fifa) e as auxiliares Neuza Back (SP-Fifa) e Leila Cruz (GO-Fifa). A mexicana Katia Garcia será a quarta árbitra.

Esta, aliás, será a terceira partida do trio brasileiro no Mundial. A primeira foi na partida entre Austrália e Irlanda - confronto que ainda contou com Daiane Muniz (SP-Fifa) no VAR. Posteriormente, as três estiveram presentes no jogo entre Marrocos e Coreia do Sul.

Em tempo: Japão e Noruega medirão forças no próximo sábado, às 05h (de Brasília), no Estádio Regional de Wellington, em Wellington (NZL). Quem vencer enfrentará o vencedor do confronto entre Suécia e Estados Unidos.