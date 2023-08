Galvão lamenta despedida de Marta e pede mudança na Seleção: ‘Futebol pobre’

Rio - A eliminação precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo feminina, após o empate em 0 a 0 com a Jamaica nesta quarta-feira (2), decepcionou Galvão Bueno. Em suas redes sociais, o narrador criticou a atuação do Brasil e defendeu mudanças no comando.



“Não há como negar, a seleção decepcionou. Foi muito mal na Copa do Mundo e, mesmo renovada, mostrou um futebol pobre e não se classificou em um grupo que tinha Panamá e Jamaica. Infelizmente, o trabalho dessa comissão técnica não funcionou, andou para trás. Eu posso dizer isso porque acompanhei e narrei os grandes momentos do futebol feminino entre 99 e 2008”, declarou Galvão.



“Não é hora de atirar pedras, temos que ter carinho com elas e continuar apoiando. O futebol feminino evoluiu, é sucesso em todo o mundo. Os estádios estão cheios, as torcidas vibram e se emocionam. Quem sabe, a seleção, com mudanças no comando, em breve volte a ter sucesso”, completou.



Galvão também lamentou a despedida melancólica de Marta, que iniciou a partida contra a Jamaica como titular.



“O que me doeu mais: Marta, pelo significou no futebol feminino, não merecia uma despedida assim”, finalizou.