Vídeo: ex-Flamengo, Michael se empolga cantando sofrência: ‘Vontade de ser corno’

Rio - Ex-atacante do Flamengo, Michael se empolgou durante a comemoração da vitória por 2 a 1 do Al-Hilal, seu atual clube, sobre o Wydad, pelas oitavas de final da Copa Árabe dos Clubes Campeões. Nos vídeos da celebração, que acontecia no ônibus da equipe, o jogador apareceu cantando a música 'Chegou um áudio', de Israel e Rodolffo. Durante sua performance, ele acabou se animando com a sofrência e soltou uma pérola."Ô vontade de ser corno. Essa bate lá (no coração)", gritou o atacante.Veja o vídeo:Mesmo após as contratações de peso do Al-Hilal, Michael se manteve como titular da equipe de Jorge Jesus. Nesta janela, os árabes já trouxeram Malcom, Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Koulibaly.