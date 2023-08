Al-Ittihad e Al-Hilal vencem na Copa dos Campeões Árabes

Rio - Após disputarem o título do Campeonato Saudita na última temporada e se reforçarem com grandes estrelas nesta janela de transferências, o Al-Ittihad e o Al-Hilal venceram pela Copa dos Campeões dos Árabes. Atual campeão saudita, o Ittihad é o único com 100% de aproveitamento na competição.

Com gol de Karim Benzema, principal contratação do clube para a temporada, o Al-Ittihad venceu o Al-Shorta por 2 a 1. O craque francês começou a partida no banco de reservas, entrou durante o segundo tempo e marcou o gol da vitória do atual campeão saudita aos 39 minutos, em cobrança de pênalti.

Já o Al-Hilal, do técnico Jorge Jesus, venceu a primeira na Copa dos Campeões Árabes. Com gols dos reforços Milinkovic-Savic e Rúben Neves, o time saudita derrotou o Wydad Casablanca por 2 a 1. Savic e Neves foram dois dos principais reforços do futebol saudita para a próxima temporada.

Com a vitória sobre o Al-Shorta, o Al-Ittihad chegou aos nove pontos e segue na liderança do Grupo A da Copa dos Campeões Árabes. Já o Al-Hilal chegou a quatro pontos após a vitória sobre o Wydad Casablanca e ocupa o segundo lugar no Grupo B, atrás do Al-Sadd, com sete.