Gabriel Jesus passa por procedimento cirúrgico e será ausência no Arsenal no início da temporada

Londres (ING) - Nesta quarta-feira (2), o Arsenal conquistou a Emirates Cup, torneio amistoso de apenas uma partida, contra o Monaco. Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, os Gunners venceram nos pênaltis por 5 a 4. A vitória, no entanto, foi ofuscada pela ausência do brasileiro Gabriel Jesusta, que precisará de uma cirurgia no joelho.

Em entrevista coletiva após o duelo, no Emirates Stadium, o técnico espanhol Mikel Arteta confirmou a lesão e indicou que Jesus ficará afastado nas primeira semanas da temporada.

"Ele passou por um pequeno procedimento hoje de manhã, está machucado, infelizmente. Tem umas dores no joelho que lhe causaram alguns problemas. Ele vai ficar fora por algumas semanas", disse Arteta.

Na reta final de 2022, o Gabriel Jesus sofreu uma lesão no mesmo local e ficou afastado por 100 dias, perdendo 15 partidas. A temporada 2023/24 do Arsenal tem início marcado para o próximo domingo (6), contra o Manchester City, a partir de 12h (de Brasília), pela Supercopa da Inglaterra