Róger Guedes recebeu quase R$ 40 mil de torcedores do Corinthians

A campanha de torcedores do Corinthians de fazer transferências Pix com mensagens para que Róger Guedes permanecesse no clube não funcionou, mas rendeu um bom dinheiro. A mulher do atacante, Sindy Guedes, anunciou nesta quarta-feira (2) que ele recebeu quase R$ 40 mil.

Acertado com o Al-Rayyan, do Catar, Róger Guedes irá doar o valor, que pode ir a instituições de caridade ou a alguém que enfrente problemas financeiros. Sindy, inclusive, pediu indicações.



"Esse valor não é nosso, a gente vai fazer doação. Assim que fizermos a doação, a gente vem e posta o comprovante. Caso você conheça alguma instituição de caridade ou uma pessoa que esteja necessitada e precisa de algo, mande no direct, vamos escolher alguns ali para fazer essa doação", disse em vídeo postado no Instagram.



Um dos destaques do Corinthians na temporada, Róger Guedes marcou 21 gols. O Al-Rayyan pagará 10 milhões de dólares (cerca de R$ 48, 1 milhões), mas o clube paulista terá direito a 40% (R$ 19,1 milhões).