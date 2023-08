Copa do Mundo Feminina: onde assistir às partidas do último dia da fase de grupos do torneio

Austrália - Nesta quinta-feira, 03, as últimas seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina 2023 serão conhecidas. Por isso, abaixo, confira quais serão os jogos do dia e onde assisti-los.

GRUPO H

Coreia do Sul x Alemanha

As duas seleções se enfrentarão no Estádio Brisbane, em Brisbane (AUS), às 07h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A transmissão fica por conta da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+.

Marrocos x Colômbia

As duas seleções jogarão no Estádio Retangular de Perth, em Perth (AUS), às 07h (de Brasília), pela última rodada do grupo. A partida terá transmissão do "Fifa+", da "Cazé TV", do "Sportv", do "globoplay" e do "ge".

Tabela do grupo

1 - Colômbia (seis pontos)

2 - Alemanha (três pontos)

3 - Marrocos (três pontos)

4 - Coreia do Sul (nenhum ponto)