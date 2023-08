Esposa de Icardi e pivô de traição com ex-Vasco confirma diagnóstico de leucemia

Esposa do atacante Mauro Icardi, Wanda Nara confirmou que está com leucemia. Em entrevista ao jornalista argentino Ángel de Brito, a modelo afirmou que foi diagnosticada com a doença, após receber os resultados dos exames realizados nos últimos dias. Wanda Nara falou sobre o momento delicado que está enfrentando.

“Foi difícil, porque descobri pela TV. Ninguém me contou, não confirmaram o diagnóstico. As enfermeiras chegaram chorando", afirmou a modelo. Ela também revelou o que disse a Icardi neste momento: “Vou morrer e não me contam”.



Wanda Nara também relatou que, ao saber do diagnóstico, Icardi quis largar o futebol, para ficar ao seu lado. O jogador argentino atua pelo Galatasaray, da Turquia, e está prestes a se reapresentar ao clube após o período de férias.



“Naquele momento eu entrei em pânico porque não sabia o que estava acontecendo comigo, por causa dos meninos (seus filhos)... Tudo passou pela cabeça. Minha família, destruída. Mauro queria largar o futebol. Senti que tudo estava desmoronando”, disse Wanda Nara.



“Eu me mantive forte, para que todos sentissem que eu estava bem, mas tudo desmoronava”, concluiu a modelo argentina.



Wanda está em Istambul, ao lado de Icardi, mas em breve retornará à Argentina para realizar novos exames. Ao chegar em sua terra natal, a modelo tem a intenção de voltar a falar sobre a doença, mas de forma mais detalhada.