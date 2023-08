Depois de renovar com o Fulham, Willian pode ir para o futebol saudita

Inglaterra - Willian renovou com o Fulham há poucos dias, mas pode já estar de saída. Isso porque o atacante brasileiro recebeu uma proposta do Al-Shabab, da Arábia Saudita, e conversa com o clube inglês sobre a oferta. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

No dia 17 de julho, o jogador assinou um novo contrato com o Fulham, que é válido por mais uma temporada. O desejo do atleta era de permanecer na Europa, mas a oferta do Al-Shabab pode fazer com que Willian troque a Inglaterra pela Arábia Saudita.

Cria do Corinthians, Willian soma passagens por: Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; Anzhi, da Rússia; Chelsea, da Inglaterra; e Arsenal, da Inglaterra. Entre 2021 e 2022, teve nova passagem pelo Timão, mas deixou o clube paulista após alegar ter sido ameaçado por torcedores, que, inclusive, teriam direcionado críticas aos seus familiares.

Na temporada 2022/23, ele vestiu a camisa do Fulham, onde está desde então. Com a camisa do time de Londres, ele marcou cinco gols e deu cinco assistências em 30 partidas disputadas.