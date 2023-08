Após cinco décadas de carreira, comentarista esportivo sofre parada cardíaca e morre aos 81 anos

Rio - Luto no jornalismo esportivo catarinense. O comentarista Miguel Livramento morreu aos 81 anos, na noite da última quarta-feira, em Florianópolis. O veterano, que tinha mais de cinco décadas de carreira, não resistiu após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Morreu hoje (2) Miguel Aroldo Livramento, o Miguel Livramento, Miguelzinho. Nascido em Biguaçu, em 8 de maio de 1942, faleceu aos 81 anos e deixou órfãos milhares de ouvintes e telespectadores do futebol catarinense. (+) pic.twitter.com/3pmTIWHqOO — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) August 3, 2023

Miguel Livramento era figura histórica no jornalismo de Santa Catarina, tendo sido narrador na rádio e na Televisão. Torcedor do Avaí, o jornalista se manteve ativo até os últimos dias de vida. Na última terça, ele participou participou de uma transmissão de um canal do YouTube dedicado ao clube de Florianópolis.

Principais clubes da capital catarinense, o Avaí e o Figueirense se manifestaram nas redes sociais:

"O Avaí Futebol Clube lamenta profundamente a morte deste ícone avaiano. Deixa saudade, mas deixa uma obra que ninguém esquece. E quem esquecer “volta a pé pela estrada velha".

"O Figueirense lamenta o falecimento de Miguel Livramento, aos 81 anos, ocorrido nesta quarta-feira (02), em Florianópolis (SC). Ícone do jornalismo esportivo de Santa Catarina, e em especial do Rádio e TV de Florianópolis, tendo passagens marcantes por diferentes emissoras, Miguel Aroldo Livramento, ou “Miguelzinho” como muitos o conheciam, marcou o seu nome na história do esporte catarinense, sendo reconhecido por seu carisma, por suas polêmicas e irreverência. Miguel Livramento deixa um legado de amor e dedicação ao futebol de SC. O Figueirense Futebol Clube se solidariza com os familiares e amigos, neste momento de dor e consternação".