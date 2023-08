PSG teria oferecido Neymar em possível troca por atacante do Barça

Rio - Com Kylian Mbappé afastado da pré-temporada do PSG por conta do seu desejo de ir para o Real Madrid, Neymar se transformou na principal estrela do clube francês. No entanto, de acordo com informações do jornal espanhol "Marca", a equipe de Paris tentou envolvê-lo em uma negociação com o Barcelona recentemente.

O PSG deseja a contratação de Ousmane Dembélé, e teria feito uma proposta pelo atacante envolvendo Neymar. No entanto, de acordo com a publicação espanhol, Xavi Hernández, que atualmente é o técnico do Barcelona, mas que jogou junto do camisa 10 no clube espanhol, teria vetado a contratação do brasileiro.

O PSG está perto de fechar a contratação de Dembélé por 50 milhões de euros (R$ 262,8 milhões, na cotação de hoje). O desejo do atacante francês tem pesado e recentemente Xavi se disse decepcionado com a atitude do jogador.

"Sim, estou um pouco decepcionado com ele. Dembélé nos disse que quer ir embora. Tem proposta do PSG e não podemos fazer nada. Não podemos competir com a proposta que fizeram. É uma decisão dele. Me deixa mal porque acho que cuidamos muito para que ele fosse feliz. Mas é a lei do mercado. Desejo sorte, mas estou um pouco decepcionado", afirmou em entrevista ao canal TV3.