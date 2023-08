PSG acerta contratação de atacante do Barcelona por R$ 267 milhões

Rio - O Paris Saint-Germain acertou a contratação de Ousmane Dembelé, do Barcelona. O clube francês decidiu nesta quinta-feira (3) que vai pagar a multa rescisória do atacante francês, avaliada em 50 milhões de euros (R$ 267 milhões). O jogador, de 26 anos, já está em Paris para realizar exames médicos.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Dembelé vai assinar contrato até junho de 2028. Em virtude da negociação com o PSG, o atacante francês foi poupado do amistoso contra o Milan, nesta última quarta-feira (2), nos Estados Unidos. O técnico Xavi Hernández chegou a criticar a postura do jogador.

Dembelé possuía uma cláusula no contrato com o Barcelona que permitia sair por 50 milhões de euros para algum clube que fosse do seu desejo. O jogador conversou com o técnico Luis Enrique e com o presidente do clube francês Nasser Al-Khelaifi e manifestou a vontade de jogar em Paris, ativando a cláusula com o Barça.

O Barcelona contratou Dembelé em 2017/18 por 135 milhões de euros junto ao Borussia Dortmund, da Alemanha, como nome para substituir Neymar. O jogador sofreu com lesões nos primeiros anos e somou apenas 40 gols em 185 partidas disputadas.