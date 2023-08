Astro da NBA cobra R$ 3 mil para jogar com fãs

Estados Unidos - Uma nova tendência surgiu entre os jogadores da NBA. Os astros da liga norte-americana de basquete estão tornando possível um duelo contra fãs durante o período de férias. A nova bola da vez é o ala-armador Jimmy Butler, do Miami Heat.

O craque, de 33 anos, entrou em um programa que cobra 700 dólares (cerca de R$ 3 mil) para que qualquer fã possa enfrentá-lo. A regra do duelo é simples: vence quem anotar duas cestas primeiro. O evento será realizado no próximo dia 27 de agosto.

Além da oportunidade de enfrentar Jimmy Butler, o fã que comprar o pacote poderá tirar uma foto com o craque, ter acesso para baixar fotos do jogo e uma bolsa autografada. O primeiro lote para o desafio contra o ala-armador do Miami Heat já esgotou.