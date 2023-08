Adversário do Fluminense na próxima rodada do Brasileirão, Palmeiras deve poupar alguns titulares

São Paulo - No próximo sábado (5), Fluminense e Palmeiras se enfrentam em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h (de Brasília), no Maracanã. As duas equipes vêm de partidas duras pelas oitavas da Libertadores e vão decidir suas respectivas vagas no próximo meio de semana. Priorizando a competição continental, a equipe de Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores na partida contra o Tricolor.

Um dos principais nomes da equipe paulista, o atacante Dudu é ausência praticamente certa para o jogo do final de semana. O jogador saiu na segunda etapa da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pela Libertadores, por não estar 100% fisicamente após ficar ausente por três jogos devido as dores na panturrilha. Outros atletas mais desgastados, em virtude da sequência de jogos, podem ser poupados para o próximo jogo.

Na manhã desta quinta (3), o Alviverde voltou a treinar na Academia de Futebol, em São Paulo. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram a campo visando a preparação para o duelo contra o Fluminense.

Em tempo: cariocas e paulistas fazem um confronto direto na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ocupa a terceira posição, com 31 pontos, enquanto o Tricolor é o atual quinto colocado, com 28 pontos ganhos.