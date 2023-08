Aposentado do futebol americano, Tom Brady agora é proprietário de clube inglês

Lenda do futebol americano e aposentado desde fevereiro deste ano, Tom Brady se tornou coproprietário do Birmingham, tradicional clube de futebol que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês. Em vídeo publicado em suas redes sociais nesta quinta-feira (3), o ex-marido de Gisele Bündchen comunicou que se tornou acionista minoritário do clube, no qual exercerá o cargo de presidente do Conselho Consultivo.