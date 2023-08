Na estreia de Sadio Mané, Cristiano Ronaldo marca no fim e evita derrota do Al-Nassr

Na estreia do craque senegalês Sadio Mané, foi por pouco que o Al-Nassr, da Arábia Saudita, não saiu derrotado de campo na Liga dos Campeões Árabes. Com gol de Cristiano Ronaldo nos últimos minutos, a equipe comandada por Luís Castro arrancou o empate em 1 a 1 com o Zamalek, do Egito.

Mané começou a partida no banco de reservas, mas entrou no intervalo e viu o Zamalek abrir o placar aos oito minutos do segundo tempo com Zizo, em cobrança de pênalti. Já aos 42 minutos, Cristiano aproveitou cruzamento da esquerda e, de cabeça, deixou tudo igual.

Recém-chegados com o investimento da Liga Saudita, Alex Telles, Seko Fofana e Brozovic, também atuaram. Com a vitória, o Al-Nassr foi a cinco pontos e se classificou no segundo lugar do Grupo C da Copa Árabe dos Campeões, atrás apenas do Al-Shabab, também da Arábia Saudita.

O próximo adversário do Al-Nassr será o Raja Casablanca, do Marrocos, nas quartas de final da competição, no próximo domingo (6). Na Liga Saudita, a equipe só fará a estreia no dia 14, contra o Al-Ettifaq.