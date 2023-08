Vídeo: Messi imita heróis da Marvel em comemorações de gols

Com início arrasador no Inter Miami - cinco gols em três jogos -, Messi chama a atenção dos torcedores e do técnico pelo que faz em campo, mas também pelas comemorações. Na vitória por 3 a 1 sobre o Orlando City, quarta-feira (2), o craque argentino imitou o gesto do Pantera Negra em um dos dois gols marcados.

E esse não foi o único herói da Marvel a virar referência. Na semana passada, no 4 a 0 sobre o Atlanta United, Messi já havia imitado o gesto de Thor, de estender o braço à espera de seu martelo.



Ao cruzar os braços no peito, Messi fez igual o Pantera Negra, que foi interpretado no cinema pelo ator Chadwick Boseman, que morreu em 2020 aos 43 anos. O herói fazia o gesto e falava "Wakanda para sempre", lema da nação fictícia.



#3Ago | Lionel Messi en modo Marvel.



Celebración como Thor

Celebración como Pantera Negra

¿cuál será la siguiente? pic.twitter.com/UD1uMyzyfD — PublinMagazine (@publinmagazine) August 3, 2023

As comemorações em referência aos heróis foram confirmadas pela mulher do craque argentino, Antonela Roccuzzo, que postou nas redes sociais uma foto dele e a frase: "De Asgard a Wakanda". De acordo com o canal TyC Sports, são uma forma de homenagear os filhos.



Desde que chegou ao Inter Miami, Messi fez gol em todos os jogos. Em sua estreia, contra o Cruz Azul, entrou no segundo tempo e deixou sua marca. Nos outros dois jogos, começou como titular e marcou duas vezes cada.