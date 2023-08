Fifa investiga técnico de Zâmbia por acusação de abuso sexual na Copa Feminina

Técnico da seleção de Zâmbia, Bruce Mwape, está sendo investigado pela Fifa sob a acusação de ter abusado sexualmente de uma jogadora durante a Copa do Mundo Feminina.

Bruce Mwape, de acordo com as informações do jornal britânico "The Guardian", que revelou o episódio, está sendo acusado por fontes de passar a mão nos seios de uma atleta após o treinamento da última sexta-feira (28/7), em preparação para a partida contra a Costa Rica.

Internamente, discutiam a possibilidade de apresentarem a denúncia prontamente, mas esperaram o último duelo da competição. Zâmbia venceu pelo placar de 3 a 1, mas foi eliminada na fase de grupos na terceira posição do Grupo C. Japão e Espanha avançaram.



Esta não é a primeira acusação contra Bruce Mwape. A seleção africana chegou à Copa do Mundo Feminina com polêmicas quanto à conduta do treinador em sua relação com as jogadoras. Em setembro de 2023, uma denúncia foi feita à Fifa contra Mwape já apresentando casos de abuso sexual.

No dia 25 de julho, uma entrevista coletiva de Mwape foi encerrada pela Fifa após questionamentos sobre os supostos casos de abuso no elenco de Zâmbia.