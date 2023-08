Apresentado no mês passado, Luis Enrique pensa em deixar o PSG, diz jornal

França - As notícias não são nada boas quando se trata do Paris Saint-Germain. Desta vez, a crise no clube francês pode atingir o comando técnico da equipe. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o técnico Luis Enrique estaria cansado da situação que envolve a não-renovação do atacante Kylian Mbappé e disposto a deixar o PSG. Cabe destacar que o treinador chegou ao clube e foi apresentado no início do mês passado.

O periódico também conta que situação se agravou após diversos vazamentos de informações sobre o caso Mbappé. Luis Enrique considera o jogador uma peça fundamental para a disputa da temporada e estaria impedido pela diretoria do clube de utilizar o atacante, que não aceitou renovar o contrato.

Além disso, Luis Enrique teria colocado sua permanência em xeque ao saber que o jornal "Le Parisien" noticiou que Luís Campos, dirigente do clube, estaria balançando no cargo. Ambos construíram uma relação muito boa e estão trabalhando em conjunto para reformular o todo elenco do Paris Saint-Germain. Caso Campos seja realmente demitido, o espanhol entregaria seu posto.

Ex-jogador do Barcelona, do Real Madrid e da seleção espanhola, Luis Enrique iniciou sua carreira como técnico do Barcelona B. Em 2011, assumiu o comando da Roma e, na temporada seguinte, dirigiu o Celta de Vigo.

O principal momento foi à frente da equipe profissional do Barcelona, entre 2014 e 2017. No período, ele trabalhou com o famoso trio MSN (Messi, Suárez e Neymar) e conquistou os seguintes títulos: Mundial de Clubes; Liga dos Campeões; Campeonato Espanhol; Supercopa da Uefa; Copa do Rei; e Supercopa da Espanha. Seu último trabalho foi na seleção espanhola.