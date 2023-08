F1: Verstappen não precisa mais vencer corridas para conquistar tricampeonato

Rio - Líder isolado, Max Verstappen não precisa mais vencer para conquistar o título da Fórmula 1 em 2023. Para o piloto holandês da Red Bull Racing conquistar o tricampeonato mundial, basta chegar em segundo lugar em todas as corridas, incluindo as três sprints.

Max Verstappen lidera o campeonato de pilotos com 125 pontos de vantagem para o companheiro de equipe Sergio Perez. Mesmo que o mexicano vença todas as corridas e o holandês chegue em segundo, o atual bicampeão terminaria com 42 pontos na frente.

Caso vença todas as corridas com a volta mais rápida, Perez somaria 284 pontos. Já Verstappen pode somar 201 pontos somente chegando em segundo lugar. Neste cenário, a definição do título seria em Interlagos, em São Paulo, quando restaria 52 pontos e a vantagem seria de 58.

Já em caso de seguir o ritmo atual após as férias de meio de temporada, Verstappen precisaria de mais cinco vitórias para conquistar o terceiro título da carreira. Sendo assim, o holandês poderia conquistar o campeonato na 17ª etapa, no Catar, restando ainda cinco provas pela frente.

É improvável que outro piloto conquiste o título mundial em 2023. Alonso e Hamilton, que estão em terceiro e quarto, respectivamente, possuem mais chances do que os demais, mas todos teriam que somar 100% dos pontos possíveis e torcer por tropeços da dupla da RBR.