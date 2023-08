Jogador costa-riquenho morre após ser atacado por crocodilo

Uma tragédia abalou o futebol da Costa Rica. O jogador Jesús López Ortiz, de 29 anos, morreu após ser atacado por um crocodilo no Rio Cañas, localizado na província de Guanacaste. O atleta costarriquenho, também conhecido como “Chucho”, foi surpreendido pelo animal e não resistiu ao ataque do réptil.



Após matar o jogador, o crocodilo arrastou o atleta pela água. Para poder resgatar o corpo do esportista, os moradores da região foram obrigados a atirar e matar o animal.



Ao que tudo indica, Jesús López Ortiz se encaminhava para a casa de uma prima, quando decidiu fazer uma pausa para entrar no rio. Neste momento, ele foi surpreendido pelo crocodilo, que o atacou de forma fatal.



O clube do jogador se manifestou sobre o terrível acontecimento. “Companheiros, amigos. Com profunda dor, tornamos público o falecimento de nosso jogador Jesús Alberto López Ortiz (Chucho). Descanse em paz, Chucho, nos unimos a dor de toda sua família”, escreveu a equipe do atleta por meio das redes sociais.



O jogador deixa dois filhos, um de oito e outro de apenas três anos de idade.