Técnico eliminado por equipe de Lionel Messi critica arbitragem: 'Jogo deve ser justo'

Orlando (EUA) - Após a eliminação do Orlando City na Copa das Ligas, com a derrota por 3 a 1 para o Inter Miami, de Lionel Messi, o técnico colombiano Oscar Pareja mostrou revolta com a arbitragem da partida, que, na sua visão, era para ter expulsado o craque argentino.

"Não me importa que seja o Messi, deveria ter mostrado o segundo amarelo. Isso afeta o jogo. O jogo deve ser justo, e não foi assim. Tudo isso que aconteceu foi um circo. O pênalti foi incrível. Incrível! Se existe o VAR e temos árbitros, então temos que ser honestos e ir ver no monitor", disse o técnico do Orlando.

Lionel Messi marcou dois gols no jogo, foi advertido com cartão amarelo aos 21 minutos do primeiro tempo e, para Oscar Pareja, uma segunda infração era motivo para a expulsão. O pênalti em questão foi sofrido e convertido por Josef Martínez, virando o placar no início da segunda etapa. Messi, aos 27 minutos, marcou o terceiro gol, que deu a classificação ao Inter Miami.

Com o resultado, Inter Miami avançou às oitavas de final da Copa das Ligas. O próximo adversário é o FC Dallas, no domingo (6), no Toyota Stadium.