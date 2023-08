Treinador da Seleção Sub-20 e Olímpica, Ramon Menezes visita CT do Athletico

Curitiba - Ramon Menezes realizou uma visita técnica, na última quarta-feira (2), no CAT Alfredo Gottardi, no Paraná. O treinador das Seleções Sub-20 e Olímpica vêm realizando uma série de visitas pelos centros de formação dos clubes brasileiros. A ideia é poder observar os atletas que podem integrar as seleções brasileiras de base que vão ter pela frente as disputas do Pan-Americano e o Pré-Olímpico.

No CT do Athletico-PR, Ramon se reuniu com os profissionais das categorias de base do clube e assistiu ao treino da equipe Sub-20. Ele também acompanhou a partida do Sub-17 válida pelo Campeonato Brasileiro da categoria, que teve vitória do time da casa sobre o Goiás por 2 a 1.

"Tenho que agradecer ao Athletico Paranaense pela recepção. Estou tendo a oportunidade de vir pela segunda vez aqui, enquanto treinador, e sempre muito bem recebido. Conversei com todos os profissionais, conheci um pouco o processo que eles vêm implantando aqui na base. Esse é o nosso trabalho, também de conversar com os treinadores e observar in loco os atletas. Aqui eu sempre me sinto em casa e muito bem recebido", disse o técnico.

Ramon, que possui uma curta passagem pelo Furacão como jogador entre 2007 e 2008, também falou sobre a evolução estrutural que o clube passou desde a sua época de atleta até os dias de hoje.

"É um clube que evoluiu muito em todos os aspectos. Tive o privilégio de jogar no Athletico Paranaense enquanto atleta e vejo isso quando chego aqui. Uma estrutura física impressionante, com profissionais qualificados, preparados e com ótimos atletas. Tem vários jogadores aqui que podem, sem dúvida nenhuma, vestir a camisa da Seleção Brasileira", finalizou.