Regularizado, Lucas Moura pode estrear pelo São Paulo no domingo

São Paulo - Nesta quinta-feira, 03, o nome de Lucas Moura apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele já tem condições legais de fazer a estreia pelo São Paulo.

Isso, aliás, pode acontecer já no fim de semana. Há a expectativa de que Lucas possa ser relacionado para a partida contra o Atlético-MG, que acontecerá às 16h de domingo, no Morumbi. O jogo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão.

DE VOLTA AO TRICOLOR PAULISTA

O São Paulo oficializou, na última quarta-feira, o retorno de Lucas Moura, que passou 11 temporadas no futebol europeu. Cria do Tricolor Paulista, ele firmou contrato válido até o fim de 2023.

Lucas se profissionalizou em 2010 e foi vendido pelo São Paulo ao PSG no fim de 2012. Após cinco temporadas e meia em Paris, o brasileiro assinou com o Tottenham. No clube inglês, o atacante atuou por também cinco temporadas e meia.