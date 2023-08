WSL: Medina e Chianca terão 'pedreiras' na última etapa da temporada

Rio - A Liga Mundial de Surfe (WSL) divulgou nesta quinta-feira (3) as baterias da etapa de Teahupoo, no Taiti, a última da temporada de 2023. Com três vagas preenchidas para a final, em Trestles, na Califórnia, restam dois lugares. João Chianca, Yago Dora, Gabriel Medina, John John Florence e Jack Robinson travam uma disputa acirrada para definir os últimos finalistas.

Entretanto, João Chianca e Gabriel Medina não terão vida fácil em busca de uma vaga na final da WSL. Em quarto lugar, Chianca tem a classificação encaminhada, mas terá que superar os havaianos Barron Mamiya e Seth Moniz, especialistas em tubos de fundo de coral, para evitar riscos. Já o tricampeão Medina, que está fora da zona de classificação, terá pela frente os australianos Connor O'Leary e Callum Robson.

Em quinto lugar, Yago Dora - que venceu a etapa de Saquarema - também não terá vida fácil. Ele terá pela frente o japonês Kanoa Igarashi e o atleta da indonésia Rio Waida. Já Filipe Toledo e Caio Ibelli estão na mesma bateria aguardando o terceiro surfista do confronto, que sairá da triagem entre os locais do Taiti. Lesionado, Italo Ferreira está fora da temporada.

A etapa do Taiti será realizada entre os dias 11 e 20 de agosto. Após o circuito de Teahupoo, os cinco melhores vão disputar o título da WSL em Trestles, na Califórnia. Os dois melhores brasileiros na classificação geral garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Mais uma vaga será disputada no ISA Games, no próximo ano.

Confira os confrontos da etapa do Taiti:

Joao Chianca (BRA) x Barron Mamiya (HAV) x Seth Moniz (HAV)

Griffin Colapinto (EUA) x Ian Gentil (EUA) x Kelly Slater (EUA)

Ethan Ewing (AUS) x Jordy Smith (AFS) x Kauli Vaast (FRA)

Filipe Toledo (BRA) x Caio Ibelli (BRA) x Vencedor da Triagem

Yago Dora (BRA) x Kanoa Igarashi (JAP) x Rio Waida (IND)

Gabriel Medina (BRA) x Connor O'Leary (AUS) x Callum Robson (AUS)

John John Florence (HAV) x Ryan Callinan (AUS) x Matthew McGillivray (AFS)

Jack Robinson (AUS) x Leonardo Fioravanti (ITA) x Liam O'Brien (AUS)