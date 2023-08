Carlo Ancelotti minimiza preocupação com o ataque e aponta outro problema no Real: 'Precisamos resolver'

Rio - O treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, fez uma análise sobre a pré-temporada nos Estados Unidos. O italiano minimizou a preocupação de parte da imprensa espanhola com o rendimento do ataque do clube espanhol, porém, apontou outra necessidade na equipe.

"Essa é a primeira coisa que temos que resolver. É, sobretudo, uma questão de posicionamento, concentração e atitude. Fomos bem na pressão alta, mas muito mal quando marcamos em bloco baixo", afirmou.

O jornal espanhol "As" afirmou que a contratação de Mbappé é necessária, após a saída de Benzema e Asensio. Além disso, a publicação disse que o brilho solo de Vini Jr não será suficiente para uma temporada brilhante do Real Madrid.



"Mas vimos muitas coisas boas também. Hoje (contra a Juventus), o Vinicius jogou muito bem em sua posição e fez um gol fantástico. Nosso ataque não me preocupa, mas, defensivamente, temos que resolver", completou.