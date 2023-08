Willian Arão rejeita equipe da Série A, e fica perto de trabalhar novamente com Jorge Jesus

Rio - O volante Willian Arão, ex-Flamengo, está muito perto de voltar a trabalhar com Jorge Jesus. O jogador, de 31 anos, está deixando o Fenerbahçe para defender o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O coordenador de futebol do Santos, Paulo Roberto Falcão, revelou que o por pouco o volante não acertou com o Peixe.

"Tivemos jogadores quase fechados, vinha a Arábia e cobria a proposta. O Arão, por exemplo. Negociamos com ele e foi para a Arábia. Ninguém compete com a Arábia", afirmou.

Willian Arão defendeu o Flamengo de 2016 a 2022, quando foi contratado pelo Fenerbahçe a pedido de Jorge Jesus. Após uma temporada no clube turco, o português assumiu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e pediu a contratação do volante novamente.