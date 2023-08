Casemiro conversa com Marcelo sobre Diniz na Seleção: 'Falou mil maravilhas'

buscou informações sobre o treinador do Fluminense com Marcelo, ex-companheiro de Real Madrid.

Um dos principais nomes da seleção brasileira atualmente, Casemiro foi capitão sob o comando de Ramon Menezes e terá a primeira experiência com o novo interino, Fernando Diniz. Presença quase certa na convocação do dia 18 , o volante do Manchester Unitedcom Marcelo, ex-companheiro de Real Madrid.

E ficou satisfeito com as informações que recebeu.



"Perguntei um pouco para o Marcelo, que falou mil maravilhas dele. Fez um grande trabalho no São Paulo, vem fazendo um grande trabalho no Fluminense, recentemente ganhou o título do Carioca", afirmou Casemiro em entrevista ao SporTV.



Casemiro desconversou sobre a chegada de Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid.



"O tanto que nós sabemos são as informações que vocês (jornalistas) passam. Mas agora é o Diniz. Vamos respeitá-lo, tem um trabalho a fazer. Acho que temos que voltar a vencer", completou.



a estreia do brasileiro na Seleção será em 8 de setembro, contra a Bolívia, pela Acertada com Carlo Ancelotti para 2024, a CBF definiu Diniz como interino até que o italiano deixe o Real Madrid ao fim de seu contrato, em junho de 2024. E, contra a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

O confronto será às 21h45 (de Brasília) no Mangueirão, em Belém-PA. Quatro dias depois, a seleção brasileira enfrenta o Peru, em Lima, às 23h (de Brasília).