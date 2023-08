Torcida do Valladolid protesta em amistoso e aumenta pressão sobre Ronaldo: 'Vá embora'

Rio - A pressão sobre Ronaldo Fenômeno promete aumentar na temporada 2023/24. Em amistoso contra o Rayo Vallecano, na última quarta-feira (2), a torcida do Real Valladolid, da Espanha, protestou contra a gestão do ex-jogador e atual presidente e dono do clube espanhol.

"Vá embora já! Ronaldo, vá embora já! Diretoria, peça demissão", protestaram os torcedores.

Recentemente, o brasileiro demitiu o diretor Fran Sánchez e aumentou a irritação da torcida. Na última temporada, o Real Valladolid foi rebaixado para a segunda divisão do futebol espanhol, após conseguir o acesso na temporada anterior.

Além do rebaixamento e da demissão do diretor, a mudança de escudo também não foi bem recebida pelos torcedores. Em meio aos protestos contra Ronaldo Fenômeno, o Real Valladolid venceu o Rayo Vallecano por 3 a 2, em amistoso de pré-temporada.

Dono de 90% da SAF do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno é sócio majoritário e presidente do Real Valladolid desde 2018. Na gestão do ídolo brasileiro, o clube espanhol foi rebaixado na temporada 2020/21, subiu em 2021/22 e caiu novamente em 2022/23.