Herói da Argentina na Copa, Martínez dá nome a perfume infantil

"Um perfume que convida a sonhar com a glória esportiva, transmitindo com seus contrastes frescos e intensos os valores de um grande campeão: confiança, personalidade, esforço e clareza". Essa é a descrição do perfume infantil que ganhou o nome Emiliano Dibu Martínez na Argentina. Esse é mais um capítulo da, que foi decisivo na final contra a França para a conquista da Copa do Mundo do Catar

Dibu Martínez se tornou um dos heróis da Copa e uma referência principalmente para as crianças argentinas. Além de carisma, personalidade e danças, ele caiu nas graças dos torcedores pelo que fez.

Já nos acréscimos da prorrogação, o goleiro garantiu o empate em 3 a 3 ao defender chute cara a cara de Kolo Muani.

Ele ainda pegou o pênalti cobrado por Coman, catimbou, dançou e irritou os franceses até mesmo na comemoração do título. Mas o lance na prorrogação ficou tão marcado que foi o escolhido para ser reproduzido na caixa do perfume infantil.

Outra marca registrada de Martínez, a camisa verde utilizada por ele na seleção da Argentina também é representada na cor da tampa e nas letras da garrafa.



"El Perfume de Dibu", nome do perfume infantil do goleiro, é vendido a 3.600 pesos argentinos, o equivalente a R$ 62,50 e tem feito sucesso entre as crianças desde que o fim de julho, quando começou a ser vendido.