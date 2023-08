Santos anuncia a contratação de Nonato, ex-volante do Fluminense

Rio - O Santos anunciou a contratação do volante Nonato, ex-jogador do Fluminense, que pertence ao Ludogorets, da Bulgária. O volante, de 25 anos, foi emprestado ao Peixe até o julho de 2024. Ele é o quinto reforço do clube paulista na atual janela de transferências.

Antes de chegar ao Fluminense, Nonato passou pelo São Caetano e pelo Internacional. O volante foi emprestado ao Tricolor, pelo Colorado, no meio de 2021. Após a chegada de Fernando Diniz, o jogador se tornou titular da equipe carioca, porém, acabou negociado no meio da temporada passada com o clube búlgaro.

No total, Gustavo Nonato atou em 38 jogos pelo Ludogorets, tendo feito três gols e dado duas assistências. O volante atuou recentemente pelo clube europeu e chega apto a fazer rapidamente sua estreia pelo Peixe.