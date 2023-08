Chefe da RBR rebate críticas da Mercedes sobre domínio: 'Nunca perdemos o foco'

Rio - O domínio da Red Bull Racing nos últimos dois anos, principalmente na temporada atual, tem sido alvo de reclamações da Mercedes. O chefe da equipe austríaca, Christian Horner, rebateu as críticas da equipe alemã e relembrou da hegemonia nos últimos anos.

"Sete longos anos. Isso é muito tempo. Você recebe menos por crimes. Tivemos que aguardar para voltar a uma posição competitiva, assistir muito à Mercedes vencer. Mas nunca perdemos foco do nosso objetivo. Ainda estávamos vencendo corridas todo ano em circuitos onde podíamos nos sobressair", disse.

A Mercedes conquistou o título de construtores por oito anos consecutivos (entre 2014 e 2021), além de sete títulos de pilotos. O domínio chegou ao fim a partir de 2021, quando Verstappen superou Hamilton e conquistou o mundial de pilotos.

"Eu prefiro ter 250 pontos no bolso do que dois. Não tinha um único cabelo branco antes, me envelheceu. 2021 foi há 19 meses e é incrível como as coisas mudam. Em 2021 éramos os desafiantes. Nós éramos Davi, a Mercedes o Golias", relembrou.

Porém, o título de construtores só voltou para as mãos da Red Bull Racing em 2022, após quase dez anos. Desde a mudança do regulamento no ano passado, a equipe austríaca tem ampla vantagem para os rivais, como a Mercedes, que abusaram de erros na criação dos novos carros.

"Saímos de uma série vencedora (2010 a 2013) e subitamente não tínhamos chances. Chegávamos nas corridas sem chance de sucesso. Acho que isso testou o time em muitos aspectos, teria sido fácil para muitos abandonar a equipe naquele pontos", finalizou.



A Fórmula 1 está de férias e retorna no dia 27 de agosto com o GP da Holanda, 13ª etapa da temporada. A Red Bull lidera o campeonato de construtores, enquanto Verstappen é o líder entre os pilotos. O atual bicampeão não precisa mais vencer corridas nas próximas dez etapas para conquistar o tri.