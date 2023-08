Narrador se demite da Globo após 23 anos

Rembrandt Júnior Reprodução Rio - A Globo sofreu mais uma baixa em seu time de narradores. Na última quarta-feira (3), Rembrandt Júnior pediu demissão após mais de 23 anos trabalhando na emissora. O profissional alegou motivos pessoais para o desligamento.

Conhecido por ser a voz dos times nordestinos na Globo ao longo dos últimos anos, Rembrandt havia se transferido para o Rio em abril. No entanto, sua família ficou em Recife. A emissora tentou fazer o narrador mudar de ideia, mas não conseguiu e a saída foi bastante lamentada nos bastidores.

"Obrigado aos Canais Globo por abrirem as portas e proporcionar tamanha satisfação profissional a um jovem do interior de Pernambuco, que chegou com muitos sonhos e conseguiu realizar quase todos. Isso é só um detalhe. Vamos em frente! Sigamos firmes e fortes!", escreveu Rembrandt em sua despedida no Instagram.

Rembrandt Júnior estava no Grupo Globo desde 2000. Apesar de ter atuado a maior parte do tempo no SporTV e no Premiere, o locutor participou da cobertura de seis Copas do Mundo na TV aberta, entre 2002 e 2022.