Napoli faz oferta ao Bragantino, e Flamengo pode lucrar com ex-zagueiro

Rio - O Napoli fez uma proposta pela contratação do zagueiro Natan, de 22 anos, que pertence ao Bragantino. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, as partes estão conversando e tentando chegar a um consenso para um acordo.

De acordo com o jornalista, o clube italiano busca uma reposição para a saída do zagueiro Kim Min Jae, que foi negociado com o Bayern após o fim da última temporada. Caso, a a transferência aconteça, o Flamengo irá lucrar com a operação.

O Flamengo negociou Natan em definitivo com o Bragantino em 2022, porém, manteve 12% dos direitos do jogador. Além disso, pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o clube carioca teria mais 2% do valor da transferência. O Rubro-Negro já lucrou R$ 22 milhões com Natan.