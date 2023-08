Goleiro da Argentina ironiza nova regra para pênaltis: 'Fizeram tarde'

Campeão da Copa do Mundo do Catar, no ano passado, com a seleção da Argentina, o goleiro Emiliano "Dibu" Martínez debochou da nova regra criada para jogadores de sua posição na hora dos pênaltis. A norma, criada após suas provocações no mundial, impede que goleiros provoquem os batedores das penalidades na hora da cobrança.

"Eu adorei, porque sempre procuram uma desculpa para o batedor fazer o gol. À minha família e pessoas próximas eu falava: "tanto faz, já somos campeões de tudo", campeão mundial, campeão da América. Fizeram tarde", debochou Martínez, em entrevista à rádio "Urbana Play".

A nova regra, criada pela International Football Association Board (Ifab), diz que "O goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, até que a bola seja chutada. O goleiro não deve se comportar de forma a distrair injustamente o cobrador. Por exemplo: atrasar a execução da cobrança ou tocar traves, travessão ou rede do gol." Ela começará a valer a partir do início da temporada europeia.

"Os atacantes podem frear, podem fazer de tudo, e nós (goleiros) nem podemos falar. Me parece que está errado" complementou Dibu Martínez.