Clube da Série A anuncia a chegada de Paulo Autuori para o cargo de diretor técnico

Belo Horizonte - Paulo Autuori é o novo diretor técnico do Cruzeiro. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 04, durante a entrevista coletiva do diretor de futebol da Raposa, Pedro Martins.

Campeão da Libertadores de 1997 como treinador do Clube, Autuori será o responsável pela gestão e evolução da metodologia de futebol do Cruzeiro, com abrangência em todas as equipes das categorias de base, futebol feminino e o…

Na conversa com os jornalistas, Pedro Martins deu as boas-vindas a Paulo Autuori e destrinchou as funções que o profissional terá no Cruzeiro. Vale mencionar que, antes, o cargo era exercido de forma interina por Paulo André.

"Chega para desenvolver e fazer crescer toda metodologia de trabalho do clube. Ele vem para olhar a cadeira como um todo, para participar de maneira ativa da construção das rotinas de todas as equipes, do sub-14 ao profissional do Cruzeiro, passando pelo futebol feminino", explicou Pedro Martins.

"Hoje, a gente entende que existe uma necessidade do clube conseguir operacionalizar de fato toda a sua estratégia esportiva. E uma figura como o Paulo Autuori vai ser fundamental para que a gente consiga participar de maneira ativa de todas as rotinas das equipes do Cruzeiro e elevar o nosso nível de maneira considerável. Seja bem-vindo, Paulo Autuori. Vai ser um prazer recebê-lo aqui no Cruzeiro. Estamos muito felizes por você aceitar esse desafio conosco", completou.

Autuori é uma figura conhecida do torcedor cruzeirense. Ele foi o treinador campeão com a Raposa da Libertadores de 1997 e também somou passagens pelo time em 2000 e e 2007.

No futebol carioca, Autuori passou pelos quatro grandes - o trabalho de mais destaque foi no Botafogo, onde se sagrou campeão brasileiro de 1995 como técnico. Seu último trabalho foi como treinador do Atlético Nacional de Medellín.